Иностранные дипломаты сыграли в теннис и футбол в комплексе «Завидово»

Участников XXIII Летних дипломатических игр в комплексе отдыха «Завидово» встретили культурной и семейной развлекательной программой. Сотрудники дипмиссий также сыграли в футбол, теннис, волейбол и даже запустили 17-метрового воздушного змея.

Команды диппредставительств и международных организаций разыграли призы на Юбилейный Кубок — дипломаты на день превратились в профессиональных футболистов, баскетболистов и теннисистов.

Для тех, кто любит более тихие виды спорта, организаторы приготовили бильярд и удочки — гости мероприятия выяснили, кто является лучшим рыбаком. Позже на территории парка развернули огромны воздушных змеев. В воздух запустили 17-метрового кашалота и семиметрового синего кита.

В конце Летних игр победителей и участников наградили памятными призами. Их также пригласили на ланч и устроили им экскурсию по «Завидово».

Мероприятие приурочили к 65-летию комплекса в Тверской области. Это место является филиалом Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.