Летние дипломатические игры провели в Тверской области

В субботу в комплексе отдыха «Завидово» Тверской области состоялись XXIII Летние дипломатические игры. Гостями и участниками мероприятия стали руководители и сотрудники сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в России.

Комплекс отдыха «Завидово» является филиалом Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Традиционные игры приурочили к 65-летию комплекса.

Мероприятие открыл исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин. С торжественной речью выступили также замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков и директор комплекса отдыха «Завидово» Константин Гурнович.

Дипломатов поприветствовала и трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова. В этот день она оценивала спортивные выступления дипломатов и выступила главным арбитром Игр.

В среду в России отметили 101-й год со дня основания ГлавУпДК при МИД России. Специалисты ведомства оказывают гостеприимный прием в Москве главам и сотрудникам дипломатических и других иностранных представительств.

Накануне день рождения отметил почетный гражданин Московской области Анатолий Торкунов. Он является выдающимся специалистом в сфере международных отношений и внешней политики, его отметили множеством государственных наград.