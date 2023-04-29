Общество 29 апреля 2023, 10:27 Иностранец женился на покойнице в Калужской области Прокуратура в Калужской области расторгла брак между иностранцем и умершей женщиной РИА «Новости»

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Прокуратура Мосальского района Калужской области в судебном порядке расторгла брак, заключенный между гражданином иностранного государства и умершей женщиной. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Правоохранители установили, что отдел ЗАГС в Мосальском районе в феврале 2021 года зарегистрировал бракосочетание между иностранцем и местной жительницей, которая уже умерла на тот момент.

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«Прокуратура направила исковое заявление в суд о признании брака недействительным, потребовав аннулирование актовой записи о его заключении», — отметили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями суд удовлетворил иск прокуратуры и признал бракосочетание недействительным.

Ранее жительницу Новосибирской области из-за технической ошибки патологоанатома записали в покойницы. Женщине пришлось потратить несколько месяцев, чтобы доказать суду, что она жива.