Сибирячку записали в покойницы из-за ошибки в больничных документах

Мать двоих детей Анжела Михайлова из Новосибирской области несколько месяцев доказывала, что она жива. В покойники ее записали из-за технической ошибки патологоанатома. Об этом она рассказала в беседе с «360».

Все началось с того, что женщина не получила ежемесячную выплату по потере кормильца, которая записана на ребенка. Она обратилась в ПФР, чтобы узнать, что произошло.

«Меня спросили, кем я прихожусь ребенку. Я говорю, что мамой, а мне в ответ: а она умерла», — рассказала Анжела Михайлова. От такого заявления она опешила. Но в фонде ей посоветовали обратиться в ЗАГС, чтобы взять бумагу, на основании которой ее признали мертвой. Но там ей объяснили, что выдать могут только оригинал справки с гербовой печатью. Все остальное только по запросу прокуратуры и суда.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру, где ей помогли. Но ушло на это несколько месяцев. 3 декабря суд принял решение, что Анжела Михайлова все же жива. Только вот решение вступит в силу 8 января. Это праздничный день и суды не работают. Только 11 января признанная мертвой из-за чужой ошибки сибирячка может начать восстанавливать свои документы.

Просто когда ее признали мертвой, ЗАГС направил сообщения во все инстанции: налоговую, страховую, ФОМС и так далее. Главный вопрос, который мучает Анжелу Михайлову, куда смотрели органы опеки.

«Двое детей. В опеке же знали, что они получают пенсию по потере кормильца, а тут пришла информация о другом родителе и никто не побеспокоился», — рассказала она.

Помощник прокурора Центрального района Новосибирска Сергей Бачурин рассказал РИА «Новости», как так получилось, что живую женщину признали мертвой. В больницу попала полная тезка Анджелы Михайловой. Сама она пользовалась услугами медучреждения 20 лет назад, но ее данные в базе сохранили. Патологоанатом оформил свидетельство о смерти, передал ритуальную контору, а оттуда в ЗАГС.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы запрашивали загс, больницу, общались с самой Михайловой. После окончания проверки и сбора всех документов 2 ноября мы обратились в суд», — рассказал представитель прокуратуры. Решение вынесли 3 декабря.

Сейчас больницу, чей сотрудник «похоронил» мать двоих детей проверяет прокуратура. Медику грозит дисциплинарная ответственность.