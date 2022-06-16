По итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 15%, а в конце 2023-го опустится до целевого уровня — 4%. Таким мнением с РИА «Новости» поделился главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

На итоговый показатель текущего года повлияют показатели первых месяцев, предположил эксперт.

«По итогам года инфляция, скорее всего, будет ниже 15%, в основном за счет накопленной в феврале–апреле», — сообщил Табах.

Затем, по его словам, экономика будет все больше адаптироваться к новым реалиям, и уже в начале следующего года инфляция не поднимется выше 7%. Эксперт признал, что этот сценарий оптимистичнее того, который дал Центробанк.

По прогнозам Банка России, по итогам 2022 года инфляция в стране составит от 14 до 17%, в 2023-м — от 5 до 7%, а к целевым показателям в 4% удастся вернуться только в 2024 году.

Согласно информации Росстата, с начала 2022 года цены выросли на 11,64%.

О том, что по итогам года инфляция будет не выше 15%, ранее заявил и вице-премьер России Андрей Белоусов.