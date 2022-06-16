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    16 июня 2022, 08:47

    Инфляция в России опустится до 4% в конце 2023 года — экономист

    Экономист Табах: инфляция в России достигнет целевого уровня в 4% в конце 2023 года

    Оксана Кириллова

    По итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 15%, а в конце 2023-го опустится до целевого уровня — 4%. Таким мнением с РИА «Новости» поделился главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

    Инфляция в России опустится до 4% в конце 2023 года — экономист

    На итоговый показатель текущего года повлияют показатели первых месяцев, предположил эксперт.

    «По итогам года инфляция, скорее всего, будет ниже 15%, в основном за счет накопленной в феврале–апреле», — сообщил Табах.

    Затем, по его словам, экономика будет все больше адаптироваться к новым реалиям, и уже в начале следующего года инфляция не поднимется выше 7%. Эксперт признал, что этот сценарий оптимистичнее того, который дал Центробанк.

    По прогнозам Банка России, по итогам 2022 года инфляция в стране составит от 14 до 17%, в 2023-м — от 5 до 7%, а к целевым показателям в 4% удастся вернуться только в 2024 году.

    Согласно информации Росстата, с начала 2022 года цены выросли на 11,64%.

    О том, что по итогам года инфляция будет не выше 15%, ранее заявил и вице-премьер России Андрей Белоусов.