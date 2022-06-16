По итогам 2022 года инфляция в России ожидается на уровне 15%, об этом в беседе с ТАСС заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он предположил, что этот показатель может быть чуть ниже.

«Сейчас мы наблюдаем дефляцию, а скачок инфляции произошел в марте–апреле, он составил 20%, а по некоторым позициям — 30%, отсюда и такие годовые значения», — пояснил Белоусов.

Дефляция говорит о низком спросе, и эту проблему нужно решать «здесь и сейчас», отметил политик. К 2024 году по уровню инфляции вполне можно выйти на ранее установленный таргет в районе 4%, подчеркнул Белоусов.

По поводу рубля Белоусов отметил, что он «слишком крепкий». Комфортный курс для промышленности России является 70-80 рублей за доллар. При этом Центробанк продолжает снижать ключевую ставку, сейчас она составляет 9,5%.

В США наблюдается высокая инфляция. Рекордный рост цен президент Джо Байден назвал «путинским подорожанием». Американский лидер признал, что это стало подлинным вызовом для страны.