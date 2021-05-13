Эксперт дал прогноз об уровне инфляции в России

Инфляции в России предсказали резкое падение во втором полугодии 2021 года. Она не выйдет за пределы 5,5%, а потом снизится до 4,2%, рассказал газете «Известия» гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Минэкономразвития в последнем прогнозе указал, что ожидает инфляцию в 4,7%. Тищенко назвал показатель слишком оптимистичным.

«В ведомстве утверждают, что пик роста цен уже был пройден в марте, но по тем данным, которые мы видим, это произошло в апреле», — заметил он.

Тищенко привел расчеты специалистов агентства. Они пришли к выводу, что рост цен в целом удастся удержать.

«Он не выйдет за пределы 5,5% до середины года и резко пойдет вниз во втором полугодии — до 4,2%», — подчеркнул гендиректор «Эксперт РА».

Российские власти, напомнил он, указали целевым показателем ежегодный трехпроцентный прирост ВВП. Такое возможно только при условии повышения доступности финансирования. С этим в условиях роста ставок возникнут проблемы.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко оценила темпы роста стоимости продуктов на российском рынке. По ее словам, они ниже, чем на мировом.