Инфекционист рассказал о самом тяжелом постковидном синдроме у детей

У детей, которые перенесли ковид, после выздоровления может возникать мультисистемный воспалительный синдром. Он появляется, как правило, через одну-четыре недели, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Специалист обратил внимание, что сейчас уровень детского заболевания ковидом в России показывает положительную динамику. Случаи заражения фиксируются все чаще, а болезнь у пациентов этой возрастной группы протекает тяжело, сообщило РИА «Новости».

Кроме того, у детей проявляются очень серьезные последствия после выздоровления. Самое грозное из них — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). По словам Позднякова, для него характерны симптомы интоксикации, лихорадка и температура выше 38,5, у многих пациентов возникает сыпь.

Возможно появление конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ, перечислил врач. Также наблюдаются увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, у детей может очень сильно падать давление — иногда иногда вплоть до проявления шока. Возможны нарушения работа сердца.

«К счастью, он [МВС] встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма», — пояснил эксперт.

Поздняков отметил, что специального лечения таких постковидных состояний нет. Он посоветовал переболевшим детям соблюдать режим дня, высыпаться, полноценно питаться, пить витамины. Прием каких-то медикаментов возможен только при назначении врача.

Ранее о том, что дети стали чаще болеть ковидом, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его данным, под наблюдением у медицинских работников находятся более трех тысяч детей находятся, в том числе и в больницах.