Названо время, когда в мире переломится ситуация с коронавирусом

Ситуация с пандемией коронавируса в мире может улучшиться к концу 2022 года. COVID-19 не отступит полностью, однако проблема уже не будет такой острой. Таким прогнозом поделилась президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

«В ближайшие года два <…> переломим эту ситуацию (с пандемией коронавируса — прим. ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация… Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — приводит РИА «Новости» слова Шестаковой.

Собеседница добавила, что победить коронавирус получится при условии вакцинации населения и после создания эффективных лекарств от COVID-19. Ранее Шестакова заявила, что в России первые результаты борьбы с пандемией будут заметны, если к осени 2021 года прививку сделают 50% населения страны.

За все время пандемии российские медики выявили 3 236 787 случаев COVID-19. Болезнь уже унесла 58 506 жизней.