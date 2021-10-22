Инфекционист рассказал, есть ли шансы остановить распространение нового штамма ковида

Инфекционист Москвы Николай Малышев дал оценку распространению нового штамма коронавируса AY.4.2. По его словам, варианты этой болезни будут появляться и дальше, если люди не начнут активно вакцинироваться и не сформируется коллективный иммунитет. Об этом написала Lenta.ru.

«Новые штаммы все время будут появляться. Пока процесс идет, чем дольше вирус находится в больном организме, тем больше изменений он производит. Наши ученые наблюдали за женщиной больше 300 дней, и они отмечали, что за эти 300 дней было произведено несколько изменений генотипа [вируса]», — сообщил специалист.

О появлении в России нового варианта коронавируса AY.4.2 стало известно 21 октября. По словам представителей Роспотребнадзора, он является одним из множества ответвлений линии «дельта». Новый вариант коронавируса может быть на 10-15% заразнее «дельта»-штамма.