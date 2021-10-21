Роспотребнадзор: существует вероятность вытеснения «дельты» штаммом AY.4.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил вероятность вытеснения «дельты» новым штаммом AY.4.2. По его словам, такое развитие событий возможно, однако это вряд ли произойдет стремительно. Об этом сообщила Lenta.ru.

Ученый отметил, что этот штамм лишь немного более заразный, чем предыдущий. При этом существует вероятность, что он распространится на территории России и заменит собой старую версию «дельта»-штамма.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — отметил Хафизов и добавил, что изменения в AY.4.2 связаны именно с заражаемостью, а не с тяжестью болезни.

О появлении варианта коронавируса AY.4.2 стало известно 21 октября. Эффективность вакцин против нового штамма сохраняется на достаточном уровне.