Инфекционист предрек рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников

В начале мая многие россияне стали массово выходить на улицы, все это через некоторое время приведет к очередному скачку по количеству заболевших COVID-19 в России. В этом уверен доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

«В майские праздники люди массово нарушают изоляционный режим, поэтому через одну-две недели пойдет очередной всплеск заболеваемости. Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — сказал специалист в интервью «Известиям».

Если люди будут думать, что переболеют рано или поздно все, то тяжелых случаев станет гораздо больше, а больницы просто не смогут принять всех пациентов, уверен Коновалов. Особенно такой сценарий опасен для регионов, где больниц и врачей, готовых прийти на помощь, гораздо меньше, чем в Москве и Подмосковье.

Ранее российские врачи предположили, что выход на плато может быть в ближайшее время, ведь последние несколько дней прироста числа заболевших не было — показатели находились на уровне около 10 тысяч человек по стране в сутки.