Инфантильность назвали новой причиной развода россиян

Среди причин распада браков в России появился новый пункт. Пары разводятся из-за инфантильности или отсутствия обязательств за семью. Жилищный вопрос по-прежнему влияет на отношения.

Несерьезное отношение к браку чаще всего волнует молодое поколение. Об этом РИА «Новости» рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

«В более молодых семьях появляется и относительно новая причина разводов — инфантильность или отсутствие обязательств за семью», — пояснила она.

Одной из более давних причин, по которым распадаются браки, Егорова назвала финансовую составляющую. Конфликты нередко возникают и из-за завышенных ожиданий от второй половины в карьерном росте. Чаще разочаровываются именно в мужьях. Перспективы семьи, а точнее — их отсутствие тоже могут заставить людей развестись.

Успешность отношений, заметила эксперт, зависит и от того, решен ли у пары жилищный вопрос. Если нет, это чревато печальными последствиями.

«Отсутствие своего жилья или даже перспектив его приобретения — еще одна причина для распада брака», — подчеркнула Егорова.

По ее словам, зачастую люди расстаются из-за нежелания идти на компромиссы. Свою роль играет и вмешательство со стороны родственников.

В 2019 году, по данным Росстата, количество разводов, по сравнению с 2018-м, снизилось на 12,7%. Однако расстаются в России до сих пор достаточно часто. На 843 тысячи браков приходится 472 тысячи разводов.