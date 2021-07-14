Штамм коронавируса «дельта» захватил 111 стран

Индийский «дельта»-штамм коронавируса распространился уже в 111 странах и территориях. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Число стран, в которых циркулирует штамм «дельта», за последнюю неделю возросло на семь. Коронавирус продолжает распространяться по миру и эволюционировать, констатировали в ВОЗ.

«Дельта»-штамм отнесен к вариантам вируса, которые вызывают особую обеспокоенность из-за своей более высокой заразности. Среди таковых ВОЗ также выделяет штаммы «альфа», «бета» и «гамма» — британский, южноафриканский и бразильский соответственно. Но на большей части планеты сейчас бушует именно индийский штамм.

«„Дельта“, скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире», — привел ТАСС выдержку из еженедельного бюллетеня ВОЗ.

ВОЗ пока не располагает достоверной информацией о присутствии этого варианта вируса в 85 странах. У организации пока нет официальных сведений в том числе и о наличии «дельта»-штамма в Китае.

Ранее ВОЗ усомнилась в необходимости применения дополнительных доз вакцин от коронавируса.