Индийские компании рассмотрят варианты открытия ТЦ в России
Индийские компании проведут переговоры об открытии торговых центров в России
Индийские крупные компании заинтересовались российским рынком в связи с уходом из страны брендов западных стран и намерены открыть свои торговые центры в РФ. Об этом написала газета The Economic Times.
Предварительные соглашения с российскими представителями уже заключили четыре торговых бренда, в ближайшие дни контракты подпишут еще шесть индийских холдингов. В частности, варианты развития бизнеса изучает компания Being Human Clothing, которая принадлежит популярному актеру Салману Хану.
В начале мая российские представители посетят Индию и познакомятся с потенциальными партнерами.
«В случае успешных переговоров каждая компания обязуется в течение полугода открыть до 20 франчайзинговых магазинов в России и подпишет сделку не менее чем на миллион долларов», — сообщил глава консалтинговой организации Сусил Дунгарвал.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит осуществить параллельный импорт зарубежных товаров в Россию без разрешения правообладателя.