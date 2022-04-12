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    12 апреля 2022, 14:02

    Индийские компании рассмотрят варианты открытия ТЦ в России

    Индийские компании проведут переговоры об открытии торговых центров в России

    Максим Зинкин

    Индийские крупные компании заинтересовались российским рынком в связи с уходом из страны брендов западных стран и намерены открыть свои торговые центры в РФ. Об этом написала газета The Economic Times.

    Предварительные соглашения с российскими представителями уже заключили четыре торговых бренда, в ближайшие дни контракты подпишут еще шесть индийских холдингов. В частности, варианты развития бизнеса изучает компания Being Human Clothing, которая принадлежит популярному актеру Салману Хану.

    В начале мая российские представители посетят Индию и познакомятся с потенциальными партнерами.

    «В случае успешных переговоров каждая компания обязуется в течение полугода открыть до 20 франчайзинговых магазинов в России и подпишет сделку не менее чем на миллион долларов», — сообщил глава консалтинговой организации Сусил Дунгарвал.

    Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит осуществить параллельный импорт зарубежных товаров в Россию без разрешения правообладателя.