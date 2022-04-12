Индийские компании рассмотрят варианты открытия ТЦ в России

Индийские крупные компании заинтересовались российским рынком в связи с уходом из страны брендов западных стран и намерены открыть свои торговые центры в РФ. Об этом написала газета The Economic Times.

Предварительные соглашения с российскими представителями уже заключили четыре торговых бренда, в ближайшие дни контракты подпишут еще шесть индийских холдингов. В частности, варианты развития бизнеса изучает компания Being Human Clothing, которая принадлежит популярному актеру Салману Хану.

В начале мая российские представители посетят Индию и познакомятся с потенциальными партнерами.

«В случае успешных переговоров каждая компания обязуется в течение полугода открыть до 20 франчайзинговых магазинов в России и подпишет сделку не менее чем на миллион долларов», — сообщил глава консалтинговой организации Сусил Дунгарвал.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит осуществить параллельный импорт зарубежных товаров в Россию без разрешения правообладателя.