Российские власти легализовали параллельный импорт зарубежных товаров

Российские власти разрешили параллельный импорт зарубежных товаров для удовлетворения внутреннего спроса без разрешения правообладателя. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

До подписания указа в России невозможно было продать товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, без соответствующего разрешения правообладателя.

«Вопреки недружественным действиям иностранных политиков эта мера гарантирует поставки товаров в Россию», — заявил Мишустин.

Список конкретных товаров, которые можно ввозить в РФ с помощью механизма параллельного импорта, определит Министерство промышленности и торговли.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ни одна иностранная компания не заявляла об уходе из России навсегда. Он уточнил, что во многом приостановка производства или поставок связана с логистическими трудностями.