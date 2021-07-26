Проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам внесли в Госдуму

В России предлагается с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Законопроект внес в Госдуму глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как подчеркнул автор инициативы, после отмены индексации пенсий число работающих пенсионеров резко сократилось — с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона человек, причем большая часть стала работать «нелегально», сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу говорится, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам.

«Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности», — сказано в записке.

Для получения страховой пенсии необходимо иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Если стажа или коэффициента не хватает, то их можно вполне легально докупить у государства.