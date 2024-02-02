Общество 02 февраля 2024, 06:04 Импортные яйца не попали на прилавки магазинов в России «Известия»: импортные яйца направили на переработку, а не в торговые сети России РИА «Новости»

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Импортные яйца не попали в торговые сети в России, их, вероятно, направили на переработку. Об этом «Известиям» рассказали в Руспродсоюзе и подтвердили в ритейле.

Иностранные куриные яйца часто используют на производстве, в частности, в интересах кондитерской промышленности.

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«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Он также отметил, что стабилизация цен на рынке произошла благодаря заключению долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.

Руспродсоюз уже зафиксировал снижение цен, но не стоит ожидать возвращения к прошлогодним показателям.

«Общественная потребительская инициатива» исследовала ритейл и выяснила, что торговые сети не желают связываться с импортной продукцией из-за западных санкций, которые могут усложнить логистику товара. В качестве примера привели Турцию, блокирующую счета российского бизнеса. Назвать ее надежным поставщиков яиц точно нельзя.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что семейные бюджеты чаще всего страдают от продуктовой инфляци и, отметив, что в 2023 году инфляция в РФ составляла примерно 7,4%, а яйца подорожали более чем на 80%.