Общество 24 января 2024, 11:04 Финансист Дроздова объяснила, что семейный бюджет больше всего страдает не от официальной, а от продуктовой инфляции

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Финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с NEWS.ru рассказала, что семейные бюджеты чаще всего страдают именно от продуктовой инфляции, а не от официальной, объявленной в стране в годовых рамках.

Например, в 2023 году инфляция в России составляла примерно 7,4%, а яйца подорожали более чем на 80%. Для семьи самое главное — следить за изменениями цен на основные продукты и знать, что дорожает, а что дешевеет.

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«У каждой семьи инфляция будет своя, так как у каждого своя потребительская корзина», — добавила эксперт.