Иммунолог рассказал, сколько продлится «суперволна коронавируса»

Иммунолог Николай Крючков считает, что сейчас в России бушует «суперволна коронавируса». По его словам, она закончится только весной.

В разговоре с Ura.ru врач уточнил, что сейчас заболеваемость растет, но в ноябре ситуация стабилизируется.

«Далее мы переждем какое-то время — и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя», — считает Крючков.

Он добавил, что ситуация все это время будет нестабильной и низких цифр в этот период не будет. Эпидемиолог Эдуард Шунков добавил, что длительно циркулирующий вирус обычно теряет силу и занимает свое место в общей структура заболеваемости без летального исхода.

«Однако заболеваемость связана с рядом факторов, обусловленных поведением людей, их настороженностью, их желанием соблюдать профилактические меры и следовать ограничительным мероприятиям», — рассказал он.

Врач подчеркнул, что после появления вакцины эпидемия рано или поздно окончится. За последние сутки в России зафиксировали сразу два ковидных антирекорда. Впервые заразились более 30 тысяч человек, а умерли — больше тысячи.