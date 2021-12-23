Имиджмейкер объяснил, почему журналистки пришли на пресс-конференцию Путина в красных пиджаках

Журналистки, которые посетили пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в красных пиджаках, хотели внимания. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог и имиджмейкер Лана Волохова.

По мнению Волоховой, журналистки в красном хотели выделиться на фоне остальных.

«Насиделись на карантинах, хотят внимания», — предположила она.

Также психолог поясняет, что ярко-красные наряды вызывают у человека агрессию, и советует одеваться в другие тона.

«Настоящие лидеры, скорее, нарядились бы в бордо — и агрессии не вызывает, и сразу видно, кто тут босс», — заявила Волохова.

Пресс-конференция Владимира Путина продлилась почти четыре часа. В ее рамках глава государства ответил более чем на 50 вопросов касаемо внешней и внутренней политики России. Мероприятие прошло в очном формате.