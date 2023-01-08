Общество 08 января 2023, 15:39 Именем Жириновского захотели назвать авианосец Депутат Каргинов предложил выкупить у КНР крейсер и назвать в честь Жириновского РИА «Новости»

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Первый зампред комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обращение на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — отметил Каргинов.

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Депутат пояснил, что недостроенному авианесущему крейсеру «Варяг» пророчили лидерство во флотилии СССР. Но после развала Советского Союза Украина, по его словам, продала корабль Китаю фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. В КНР авианосец достроили и переименовали в «Ляонин».

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В начале декабря заместитель главы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов сообщил об инициативе назвать именем Жириновского новый самолет.