Общество 08 декабря 2022, 16:03 Именем Жириновского захотели назвать самолет Депутат Нилов: «Аэрофлот» может назвать именем Жириновского новый самолет РИА «Новости»

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Компания «Аэрофлот» может назвать один из своих самолетов именем основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил заместитель главы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал у себя на странице ответ перевозчика на свое обращение.

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«„Аэрофлот“ обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. <…> Будем ждать», — написал депутат.

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Именем Жириновского этой осенью уже назвали улицу в Москве. Речь идет о ранее безымянном проезде в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы.

В конце ноября появилась информация о том, что в честь Жириновского назовут одну из улиц Уфы. Об этом сообщал депутат парламента Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов. Публикация с такой информацией появилась на странице ЛДПР в соцсети «Одноклассники».

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после тяжелой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.