Общество 12 февраля 2023, 09:42 Одну из улиц Мариуполя предложили назвать именем российского офицера Мэр Мариуполя Моргун: поступило предложение назвать одну из улиц именем погибшего офицера РИА «Новости»

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Мэр Мариуполя Олег Моргун предложил назвать одну из улиц города именем погибшего в мае при разминировании порта в Мариуполе российского морского офицера. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Саперы Российской Федерации делали возможное и невозможное, даже ценой своей жизни… Погибли в порту ребята, их память увековечили памятной доской на месте, где корабль погиб», — сказал он.

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Моргун добавил, что к нему с предложением назвать именем командира одну из улиц города обратились руководители Черноморского флота. По его словам, это можно будет реализовать в одном из новых микрорайонов, где сейчас активно идет строительство жилья.

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Моргун выразил надежду, что порт Мариуполя может стать базой для Черноморского флота России. По его словам, на территории Азовского судоремонтного завода осталось немало объектов инфраструктуры, которые могут пригодиться для размещения военного корабельного подразделения.