Армия 12 февраля 2023, 09:17 Власти Мариуполя выразили надежду на формирование базы Черноморского флота РФ в порту города Мэр Мариуполя Моргун понадеялся на создание в городе базы Черноморского флота России Unsplash

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Порт Мариуполя может стать базой для Черноморского флота России. Надежду на это выразил мэр города Олег Моргун. Интервью с ним опубликовало РИА «Новости».

«Будет база Черноморского флота на [Азовском] судоремонтном заводе», — предположил он.

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Моргун отметил, что на территории упомянутого им предприятия осталось немало объектов инфраструктуры, которые могут пригодиться для размещения военного корабельного подразделения. Ранее Азовский судоремонтный завод занимался починкой водного транспорта, а также строительством кораблей и машин.

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«Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат», — описал мэр города.

По его словам, местные рабочие сохранили даже такое оборудование. Также он дополнил, что за станками следили и смазывали их.

Моргун сказал, что недавно территорию Азовского судоремонтного завода осматривали. Он отметил, что под проверку состояния попали административные здания, помещения для хранений и пирсы. По его словам, все это пригодно для использования в работе.