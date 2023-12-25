Общество 25 декабря 2023, 13:18 Илон Маск назвал залог успешного ведения войны Илон Маск назвал экономическую мощь залогом, позволяющим успешно вести войны РИА «Новости»

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Залог успешного ведения военного конфликта — экономическая мощь государства. Об этом заявил гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Бизнесмен Дэвид Сакс выразил в соцсети мнение, что в любом затяжном конфликте побеждает страна, способная производить боеприпасы дольше и в больших количествах, чем у противника. Маск поддержал эту точку зрения.

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«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал сообщение бизнесмена миллиардер.

Сакс изначально отреагировал на информацию о провале программы выпуска истребителей F-35. Проблемы возникли из-за трудностей с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и высокой стоимости деталей.

Ранее Маск согласился с прогнозом Сакса о территориальных потерях Украины. По мнению бизнесмена, страна может остаться без Харькова, Одессы и других земель, если не согласится на мирные переговоры.