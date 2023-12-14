Мир 14 декабря 2023, 09:39 Илон Маск поддержал прогноз бизнесмена Сакса о территориальных потерях Украины Маск согласился с мнением бизнесмена Сакса о судьбе Харькова и Одессы Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал статью бизнесмена Дэвида Сакса, посвященную Украине. Он назвал точным прогноз предпринимателя об угрозе потери Харькова, Одессы и других территорий. Свое мнение Маск высказал в социальной сети X (бывший Twitter).

Сакс напомнил, что Украина потеряла часть своих территорий и рискует столкнуться с проблемами, если не заключит с Россией мирный договор. По мнению предпринимателя, украинское руководство лишится Харькова, Одессы и части Херсонщины в случае отказа от перемирия.

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«Ваша оценка точна, я считаю», — отметил Маск в комментариях.

Ранее основатель SpaceX признался, что его беспокоит дефицит оружия в США, вызванный поставками военной помощи Украине. Он прокомментировал анализ ситуации в стране, проведенный Дэвидом Саксом. По мнению бизнесмена, обороноспособность США резко снизилась, так как государству приходится отправлять ВСУ огромное количество снарядов. Маск согласился с коллегой и назвал сложившуюся ситуацию пугающей.