Общество 06 января 2024, 00:10 Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя перед рождественской службой РИА «Новости»

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Пришедшие на рождественскую службу в московский Храм Христа Спасителя верующие увидят икону «Святая Троица» Андрея Рублева в специальном киоте, расположенном у правого клироса. Образ доставили в храм в пятницу, 5 января, из научно-реставрационного центра имени Грабаря. Об этом сообщила пресс-служба Московской патриархии.

Икону в храм передали по благословению Патриарха московского и всея Руси Кирилла. После помещения «Троицы» в специальном киоте митрополит Григорий совершил перед образом Святой Троицы молебен.

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В дни празднования Рождества знаменитый образ останется в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения.

Русская православная церковь получила икону «Святая Троица» Андрея Рублева на 49 лет начале июля 2023 года. Договор о передаче образа подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

Документ предусматривает, что церковь взяла на себя обязательство соблюдать условия сохранения иконы. Третьяковская галерея, ранее владевшая образом, сохранило основные решения по оперативному обращению с работой известного иконописца.