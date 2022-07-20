IKEA сняла временное ограничение для покупок на сайте

Компания IКEA отменила временной лимит в 15 минут для онлайн-покупок на российском сайте. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

При этом ожидание в очереди для перехода на сайт сохраняется. Оно зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. При этом пользователям рекомендуется не обновлять страницу. Так можно сохранить свое место в очереди.

«После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — сказано в сообщении.

Ранее время покупки на сайте можно было делать не больше 10-15 минут. После этого пользователя перебрасывало в онлайн-очередь.

IKEA приняла решение уйти с российского рынка. Однако перед этим она объявила о двух больших распродажах: для сотрудников и для всех остальных. Работники магазина выстраивались в очереди, вывозили товары автобусами и перепродавали.

Распродажу пришлось перенести, а после запуска начались сбои в работе сайта. В итоге акцию пришлось на некоторое время остановить.