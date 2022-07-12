После сбоев в работе сайта и невероятного ажиотажа IKEA запустила электронную очередь для участия в распродаже. Предупреждение опубликовано на сайте интернет-магазина.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на ikea.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — предупредили администраторы сайта.

Время ожидания зависит от количества покупателей и может занять как несколько минут, так и больше часа. Если обновить страницу, система перенесет пользователя в конец очереди. При этом личный кабинет и список покупок пока недоступны — товары посоветовали сразу добавлять в корзину.

IKEA объявила об уходе из России и двух этапах распродажи — сначала корпоративной, затем для всех. Сотрудники магазина выстраивались в очереди, вывозили товары автобусами и перепродавали. Распродажу для обычных покупателей перенесли на 5 июля, однако она тоже пошла не по плану: произошли сбои в работе сайта. В итоге акцию пришлось приостановить, но даже после перезапуска проблему не решили.