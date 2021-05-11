Иеродиакон Герман Рябцев рассказал о традициях Радоницы, которую в этом году православные христиане отмечают 11 мая. Это первый после Пасхи день общецерковного поминовения усопших, когда чтят память всех умерших родственников и близких, написало РИА «Новости».

Отмечается, что на Радоницу необходимо сходить на кладбище, зажечь свечку, помолиться и прибрать могилу. Рябцев рассказал, что в народе есть традиция оставлять у надгробия еду. На самом деле этот обычай не имеет отношения к церкви, сообщил Newinform.

По словам иеродиакона, в этот день всем православным необходимо совершать богослужения. Люди должны находиться также на панихиде, в частности присутствовать на пасхальных песнопениях.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя призвал верующих не отказываться от посещения храмов в период пандемии коронавируса.

«Никакие обстоятельства не способны оторвать наших людей православных от веры православной. И нынешние пасхальные торжества свидетельствуют, что, несмотря на угрозу, связанную с распространением вируса, люди посещают Божьи храмы», — подчеркнул патриарх.