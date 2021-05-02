Патриарх Кирилл призвал не забывать про посещение храмов в пандемию

Не стоит отказываться от посещения храмов, опасаясь подхватить инфекцию во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя, его процитировало РИА «Новости».

Не оправдались некоторые прогнозы, что число прихожан православных храмов сократится из-за эпидемии.

«Никакие обстоятельства не способны оторвать наших людей православных от веры православной. И нынешние пасхальные торжества свидетельствуют, что, несмотря на угрозу, связанную с распространением вируса, люди посещают Божьи храмы», — заявил патриарх.

По его мнению, это вполне естественно, потому что стремление встретить Христа, воскресшего в храме, и вера в его исцеляющую силу превышают любые страхи человека.

Несмотря на это, священник напомнил, что все равно важно соблюдать антикоронавирусные меры: надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

«Но это не означает, что, опасаясь болезни, не надо посещать Божьи храмы. Вот это делать не нужно. Храм Божий — это то место, где мы молимся и где получаем исцеление. Но вести себя в храме нужно в соответствии с требованиями, которые предъявляют санитарные власти», — напомнил глава РПЦ.

Он обеспокоен, что теперь в мир пришел секуляризм — жизнь без Бога и без церкви. По его мнению, это еще страшнее, чем идеологическая борьба с религией, которая велась в СССР. Патриарх Кирилл привел в пример блокадный Ленинград, где люди спешили в храмы, несмотря на бомбежки, слабость, голод и холод. Поэтому он призвал сохранить мужество, любовь к отечеству и церкви, характерные для того поколения.

Пасху, или Воскресение Христово, отметили в Русской православной церкви 2 мая. Патриарх Кирилл совершил пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан со Светлым праздником Пасхи, написало «Утро.ру». Глава государства отметил, что она олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости и имеет большое нравственное значение.