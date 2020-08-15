«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Как родилась крылатая фраза с самолета A321?

Фраза про кукурузу и солнце оказалась импровизацией 32-летнего сотрудника авиакомпании «Уральские авиалинии». Когда все пассажиры покинули самолет, они заметили, что кукуруза в поле вокруг них метра два в высоту. Они не понимали, куда идти. Единственным ориентиром в том месте было солнце. Бортпроводник тогда еще стоял в дверях самолета, поэтому хорошо видел дорогу, к которой уже подъезжали машины экстренных служб. В ту секунду и родилась теперь крылатая фраза, благодаря которой пассажиры могли дойти за помощью.

«Мне приятно, что эта фраза тогда немного разрядила обстановку и вызвала у людей улыбку. Мы на тему этой посадки практически не шутим, но меня за тот полет коллеги иногда в шутку называют початком», — поделился воспоминаниями Ивлицкий.

После аварийной посадки члены экипажа взяли отпуск, чтобы восстановиться. Они ходили к психологу, чтобы отвлечься от того происшествия. После памятного рейса работники очень сплотились, признался Ивлицкий. По его словам, члены экипажа стали почти родными друг другу, большой семьей.

С пассажирами того рейса они поддерживают связь в чате в одном из мессенджеров.

После посадки пассажиры сидели спокойно, рассказал бортпроводник. Тогда было раннее утро, многие были полусонными, «поэтому просто смотрели на меня». В их глазах Ивлицкий читал вопрос: «Что происходит?». Он кивал, успокаивал и говорил, что самолет сейчас вернется в аэропорт.

Пассажирский самолет A321 выполнял плановый рейс Москва — Симферополь 15 августа 2019 года. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадили воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм.