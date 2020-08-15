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    15 августа 2020, 10:48

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Как родилась крылатая фраза с самолета A321?

    Алена Макаренко

    Ровно год назад самолет A321 успешно сел на кукурузное поле после отказа обоих двигателей. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, превратилась в крылатую. Как она родилась, сообщил сайт RT.
    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Как родилась крылатая фраза с самолета A321?

    Фраза про кукурузу и солнце оказалась импровизацией 32-летнего сотрудника авиакомпании «Уральские авиалинии». Когда все пассажиры покинули самолет, они заметили, что кукуруза в поле вокруг них метра два в высоту. Они не понимали, куда идти. Единственным ориентиром в том месте было солнце. Бортпроводник тогда еще стоял в дверях самолета, поэтому хорошо видел дорогу, к которой уже подъезжали машины экстренных служб. В ту секунду и родилась теперь крылатая фраза, благодаря которой пассажиры могли дойти за помощью.

    «Мне приятно, что эта фраза тогда немного разрядила обстановку и вызвала у людей улыбку. Мы на тему этой посадки практически не шутим, но меня за тот полет коллеги иногда в шутку называют початком», — поделился воспоминаниями Ивлицкий.

    После аварийной посадки члены экипажа взяли отпуск, чтобы восстановиться. Они ходили к психологу, чтобы отвлечься от того происшествия. После памятного рейса работники очень сплотились, признался Ивлицкий. По его словам, члены экипажа стали почти родными друг другу, большой семьей.

    С пассажирами того рейса они поддерживают связь в чате в одном из мессенджеров.

    После посадки пассажиры сидели спокойно, рассказал бортпроводник. Тогда было раннее утро, многие были полусонными, «поэтому просто смотрели на меня». В их глазах Ивлицкий читал вопрос: «Что происходит?». Он кивал, успокаивал и говорил, что самолет сейчас вернется в аэропорт.

    Пассажирский самолет A321 выполнял плановый рейс Москва — Симферополь 15 августа 2019 года. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадили воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм.

    Новости SMI.FM