«Гробовая тишина до первого удара о землю». Пассажиры А321 поделились воспоминаниями о «чуде на кукурузном поле»

Ровно год назад произошло «чудо под Раменским». Самолет Airbus А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле после того, как оба двигателя отказали из-за попавшей в турбины стаи птиц. «360» поговорил с пассажирами этого рейса о том, что они пережили и как это поменяло их жизнь.

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс Москва — Симферополь 15 августа 2019 года. Еще на разгоне в турбину попала чайка, за ней — еще десяток. Спустя минуту у самолета отказали оба двигателя. Вопреки инструкциям, пилот принял решение убрать шасси и садиться на кукурузное поле. В этой аварии не погиб ни один человек, все отделались испугом и травмами, не представлявшими угрозу для жизни.

«Большая мясорубка»

Пассажирка самолета Лидия Ковалева летела в Симферополь на джазовый фестиваль вместе с дочерью. По ее словам, еще на земле стало понятно, что что-то пошло не так.

«Я почувствовала, что что-то попало в турбину. Это как большая мясорубка, которая крутит мягкое мясо, и вдруг туда попадает кость. Двигатель начал захлебываться. Что там какое-то инородное тело, было понятно сразу», — рассказала она.

После того как самолет оторвался от земли, такие «кости» в мясорубку двигателя стали попадать одна за другой. Позже пассажиры узнают, что это была целая стая чаек. Лидия до сих пор задается вопросом, почему птицы могли оказаться на взлетно-посадочной полосе и кто должен понести за это ответственность.

Все сразу все прекрасно поняли, но все было не так, как показывают в кино. Никакой паники не было — гробовая тишина была до первого удара о землю. Все понимали, что происходит, и ждали своей участи Лидия Ковалева пассажирка самолета Airbus А321.

Альвина и Дмитрий Волщук летели в Симферополь в отпуск с маленьким сыном, ничего не предвещало беды. Они собирались кормить малыша во время взлета, чтобы он легче перенес набор высоты. Но все пошло не по плану.

«Так тихо только на кладбище ночью, и то, наверное, там птицы поют. Потом уже, когда приземлились, кто-то начал кричать», — вспоминает Альвина.

Самолет отскакивал, как мячик

Все это время экипаж не делал никаких объявлений. Ковалева уверена, что на это просто не было времени. Молодой пилот Дамир Юсупов, который после этой посадки стал Героем России, принял сложное решение — идти не по инструкции, за которое впоследствии многие его критиковали. Возможно, именно благодаря этому ни один человек на этом рейсе не погиб.

«Был удар, отскок от земли, во время которого мы перепрыгнули канаву. Три раза мы отскочили от земли. Огромный самолет, отскакивал, как мячик. Если бы мы приземлились чуть раньше или чуть позже, самолет бы взорвался», — добавила Лидия Ковалева.

Альвина Волощук вспоминает, что сын сидел у нее на коленях, поэтому, как она признается, она впервые в жизни действительно смотрела инструктаж перед взлетом.

«Когда самолет стал отрываться от земли, стали слышны звуки отдельно от асфальта — что это уже не разгон. Сначала был приглушенный звук, а потом громкий, как разгоняющийся мотоцикл, который хочет завестись, но не может, стали мигать лампочки в салоне», — рассказала она.

В иллюминатор, рядом с которым сидела, Альвина смотреть боялась, зато смотрел муж.

«Он крикнул, что мы сейчас упадем, и прыгнул на нас с ребенком. И как только он прыгнул, мы тут же приземлились, ударились. Повезло, что он прыгнул, иначе ребенок бы очень пострадал, потому что там очень маленькое расстояние от сиденья до сиденья», — вспоминает Альвина.

«Идем на солнце»

После того как самолет все же сел — на кукурузное поле, прямо на брюхо, без шасси и ровной взлетно-посадочной полосы, — началась эвакуация. Лидия Ковалева рассказала, что все происходило очень быстро: экипаж раскладывал трапы, пассажиры старались не паниковать и помогать друг другу.

«Мы сразу побежали по полю от этого самолета, потому что взрыв мог произойти в любой момент», — добавила она.

При этом бежать, как рассказывают пассажиры, было и сложно, и страшно — из-за высокой кукурузы было ничего не видно. Впереди дороги не было — только поле, а назад, где самолет повалил кукурузу, бежать было страшно — топливный бак мог рвануть в любой момент.

Тогда стюарт (бортпроводник Дмитрий Ивлицкий — прим. ред.) выступил с рупором и сказал — идем вдоль кукурузы на солнце, и люди поняли, куда идти Альвина Волощук пассажирка самолета Airbus А321.

Жизнь после чуда

«Можно сказать, что у нас второй день рождения, мы встретимся с родителями и будем отмечать. 15 августа — наш личный день семьи», — рассказали супруги Волощук.

В этот же вечер супруги улетели в Симферополь другим рейсом. Дмитрий уговорил жену, потому что был уверен — «дважды молния в один самолет не ударит». Этим же бортом полетела еще часть потерпевшего крушение А321 — летели одни, заполнена была только треть самолета.

Мальчик сзади нас кричал: „Мы падаем, мы разобьемся“ — хотя мы даже не взлетели. И так происходило весь полет Дмитрий Волощук пассажир самолета Airbus А321.

Тем не менее отдых, по словам Волощуков, прошел на ура. «Какое-то чувство было внутри, что надо жить на полную катушку», — сказал Дмитрий.

Обратный путь уже не был таким легким. Уже на подходе к аэропорту «хватануло» сердце. И не зря: на полосе их ждал точно такой же самолет, как тот, что сел на кукурузное поле.

«Я в приметы не верю ни в какие, но когда ты два часа ждешь, а потом тебя с шестого выхода переставляют на 13-й, ты идешь, а там тот же самый самолет, тот же A321, один к одному, и мы садимся на те же места — буквально переместились на один ряд, меня сразу накрыло. Ты сидишь — и у тебя как дежавю», — вспоминает он.

Альвина уверена, в ближайшее время летать они не будут, разве что «лет через пять». При этом если и лететь, то уже по-отдельности — разными рейсами или хотя бы не на соседних сиденьях, потому что воспоминания все еще слишком сильны.