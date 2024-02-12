Общество 12 февраля 2024, 10:16 Идею замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества не поддержали Депутат Горячева не поддержала идею замены Дня святого Валентина в России РИА «Новости»

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Идея замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества является неактуальной, потому что 14 февраля у людей ассоциируется с признанием в любви. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Ксения Горячева.

С таким предложением выступил производитель детских товаров Михаил Ветров.

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«Некоторые праздники действительно перешли к нам из другой культуры, но успели обрести свои традиции. Одним из таких стал День святого Валентина. Если назвать его Днем товарищества, то он не перестанет быть Днем святого Валентина в головах людей», — сказала она.

Горячева отметила, что россияне могут заниматься дружбой и товариществом каждый день.

«А для самого сильного и светлого чувства отдельный праздник должен быть в нашей стране. В этот день люди традиционно делают предложения, что влияет на демографию и повышает престиж института брака», — добавила депутат.

Ранее стало известно, что проведение свадебных церемоний подорожало в России.