Интересное 06 сентября 2023, 16:07 Предложение руки и сердца на миллион. В России подорожали свадьбы Свадебный организатор Князев: предложение руки и сердца — всегда недешево Телеканал «360»

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Жителям России в июле 2023 года в среднем пришлось потратить по 33,4 тысячи рублей, чтобы сделать предложение руки и сердца, — в 2,6 раза больше, чем 10 лет назад. По данным Росстата, которые проанализировало РИА Новости, золотое обручальное кольцо весом в 3,5 грамма обошлось в 23,54 тысячи, букет из 25 свежесрезанных цветов — в 3,47 тысячи, а ужин — в 6,39 тысячи на двоих. Сколько же стоит отпраздновать свадьбу и как можно сэкономить, разбирался «360».

Финансовая подготовка к свадьбе: ключевые аспекты и затраты

В году есть три основные даты, когда молодые люди делают предложение: Новый год, День святого Валентина и 8 Марта, объяснил организатор праздников холдинга «КнязевЪ» Сергей Князев.

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Нередко это событие сопровождается какими-то праздничными элементами: поющими официантами в ресторане или целыми флешмобами. По словам эксперта, позвать любимую замуж всегда было недешевым удовольствием.

После предложения молодые пары, как правило, прибегают к помощи свадебных агентств. В соответствии со своими желаниями они выбирают необходимые атрибуты для мероприятия.

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Место и дата

Место проведения свадьбы и дата — основа праздника. Зачастую от этого может зависеть и стоимость свадьбы. Важно учитывать расходы на аренду зала, ресторана или другой локации.

Отели относятся к свадьбам по-особенному. Они нередко предоставляют номер с хорошей скидкой. Чаще всего это свадебный люкс или полулюкс. В зависимости от отеля такой номер может обойтись от пяти до 50 тысяч рублей. Сергей Князев

Кроме того, дата может влиять на стоимость услуг и наличие свободных дат у поставщиков и организаторов. Нельзя забывать и о транспорте.

«Сейчас молодые обращаются к прокатным компаниям, берут хорошие автомобили с водителями. Кортеж из двух-трех автомобилей до загса обходится достаточно недорого — максимум 10-15 тысяч рублей», — рассказал свадебный организатор.

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Приглашенные гости

Число приглашенных, безусловно, влияет на затраты. Деньги уходят на пригласительные билеты, угощения и посадочные места. Как правило, больше всего молодые тратятся на основные блюда и алкоголь.

Свадебный организатор напомнил, что до пандемии рестораны брали дополнительную плату за аренду зала в ресторане. С начала 2020-го такая тенденция практически везде исключена.

«Например, на свадьбе будет 57 человек, а зал — на 150 человек. Ресторан терял деньги, поэтому включал в стоимость аренду. Аренда — не депозит, она не включает в себя стоимость напитков и угощений», — напомнил Князев.

По словам собеседника «360», в среднем на угощения для каждого гостя молодая пара тратит от 1,5 до пяти тысяч рублей без учета спиртного. На алкоголь, в зависимости от производителя, требуется дополнительно от 1,5 до четырех тысяч. Фуршет и закуски считают отдельно.

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Оформление и декор

Цветы, свечи, украшения и другие элементы декора могут выйти в копеечку. Стиль и тематика свадьбы также влияют на итоговый чек. Собеседник «360» добавил, что президиум молодоженов — отдельная трата, стоимость которой может обойтись от 30 до 100 тысяч рублей.

Во время организации мероприятия нужно спланировать музыкальное сопровождение, диджея, ведущего и другие развлечения. Сцена с экраном, по словам эксперта, в среднем обходится в 50-100 тысяч. Оплата услуг контент-мейкера — от 50 тысяч.

Князев отметил, что большой популярностью среди молодых пар пользуются выездные регистрации, которые можно оформить по собственному вкусу. Средняя стоимость этой услуги — от 50 до 100 тысяч.

Например, недавно был Яблочный Спас. Весь теплоход был обставлен яблочными корзинами. Молодые на теплоходе обменивались кольцами, а судно двигалось по красивому курсу. Сергей Князев

Нельзя забывать и о самых важных элементах образов молодоженов — свадебном платье невесты и костюме жениха. Их цена зависит от выбранных бутиков. Дополнительные траты могут быть на букет невесты, бутоньерку, аксессуары, кольца, госпошлину и другое.

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Фото и видео

Профессиональные фотографии и видео позволят сохранить воспоминания о свадьбе на долгие годы. Стоимость услуг фотографа, видеографа и прочего может варьироваться от 30 тысяч рублей.

На чем можно сэкономить

Свадьба — дорогое мероприятие, но с правильным планированием и бюджетом можно сэкономить, не потеряв при этом в качестве. Некоторые свадебные агентства помогают снизить ценник, но это под силу и самим молодоженам.

— Установите разумный бюджет и придерживайтесь его. Определите максимально возможную сумму, которую готовы потратить. Учтите все расходы, включая мелкие детали и непредвиденные траты.

— Выберите менее популярную дату и место. Рассмотрите возможность провести свадьбу вне пикового сезона или в будний день, чтобы сэкономить на аренде места и услугах. Помните: чем раньше начнете планирование, тем больше времени будет на поиск выгодных предложений и скидок.

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— Урежьте список гостей. Пригласите только близких друзей и родственников, чтобы сократить затраты на банкет и угощения. Меньшее количество гостей также создаст более интимную атмосферу.

— Пересмотрите меню. Разберитесь с рестораном или кейтеринговой компанией, чтобы создать более бюджетное меню. Вы можете рассмотреть варианты буфетного стиля или менее дорогие блюда. Также можно попросить о помощи близких: возможно, ваша подруга — пекарь и согласится сделать торт в качестве подарка?

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— Аренда вместо покупки. Можно не покупать, а арендовать свадебное платье, костюм, декор и транспорт. Это поможет сэкономить и избежать необходимости хранить вещи после свадьбы.

— Сравнивайте цены и торгуйтесь. Перед выбором поставщиков услуг сравните цены и условия в разных компаниях. Не стесняйтесь торговаться и обсуждать возможные скидки. Не бойтесь отказаться от традиционных элементов свадьбы, если они не соответствуют вашим представлениям и бюджету.