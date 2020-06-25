Идею выплат за отказ от места в детсаду оценили в Родительском комитете

«Мы продолжаем настаивать на том, что у родителей в принципе должен быть выбор: то есть или они получают компенсацию, или же они устраивают ребенка в детский сад. Но в том случае, если, например, в садике места не хватает, тогда они получают 100% компенсацию», — сказала она.

Например, подобная программа действовала в Пермском крае до 2016 года. Она называлась «Мамин выбор», в рамках нее родителям предлагали самим выбрать, как поступать.

«Причем это здорово решило проблему в регионе», — добавила Волынец.

Ранее Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Такую идею он выдвинул потому, что до сих пор существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Она же позволит значительно сократить очереди в детские сады.