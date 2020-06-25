Депутат предложил выдавать деньги семьям за отказ от места в детском саду

Депутат указал на проблему нехватки мест в российских дошкольных образовательных учреждениях. Он предложил выплачивать семьям по одному региональному МРОТ каждый месяц, когда ребенок мог бы находиться в детсаду.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — отмечается в обращении.

В случае, если родители передумают, они смогут отказаться от выплат и снова встать в очередь на получение места.

Власов предполагает, что данная мера поможет сократить очереди в детские сады.