Депутат предложил выдавать деньги семьям за отказ от места в детском саду
Василий Власов, депутат Госдумы, предложил установить ежемесячную выплату для семей, отказавшихся от места в детском саду. Об этом сообщил RT.
Депутат указал на проблему нехватки мест в российских дошкольных образовательных учреждениях. Он предложил выплачивать семьям по одному региональному МРОТ каждый месяц, когда ребенок мог бы находиться в детсаду.
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — отмечается в обращении.
В случае, если родители передумают, они смогут отказаться от выплат и снова встать в очередь на получение места.
Власов предполагает, что данная мера поможет сократить очереди в детские сады.