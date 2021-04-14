Идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка поддержали в ГД

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею оплачивать дополнительные пятидневные отпуска отцам после рождения ребенка, написал сайт RT.

«Это очень хорошее предложение, хорошее начинание. Уже сегодня российские отцы в гораздо более выгодных условиях, чем европейские. В России мы сегодня работаем над тем, чтобы папам наравне с мамами разрешали повышать профессиональную квалификацию, находясь в отпуске по уходу за ребенком», — заявила депутат.

Она уточнила, что в настоящий момент официально числится 14 тысяч отцов, которые решились ухаживать за ребенком. По мнению Бессараб, это хорошее начинание, так как женщине намного проще справляться с хлопотами вместе с мужем.

Напомним, что инициатива предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, расширяющий цели софинансирования ипотеки для многодетных семей.