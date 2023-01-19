Общество 19 января 2023, 00:42 Идею об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей не одобрили в Госдуме Госдума отклонила законопроект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей РИА «Новости»

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Государственная Дума рассмотрела законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой ранее выступила ЛДПР, сообщило РИА «Новости».

В результате рассмотрения депутаты ГД отклонили инициативу фракции об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, размер выплаты предлагалось увеличить с 1 января 2023 года.

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Ранее ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект еще не рассматривали в палате.

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С 1 января 2023 года МРОТ вырос на 6,3% и составил в общей сложности 16 242 рублей. Такой закон президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это приведет к повышению социальных пособий.

Также в России появились единые условия для выплат семьям с детьми. Теперь за ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства вне зависимости от числа проживающих в семье несовершеннолетних.