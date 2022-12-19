Важное 19 декабря 2022, 11:52 Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2023 год МРОТ в России в 2023 году окажется на уровне 16 242 рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на следующий год в размере 16 242 рублей. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — сказано пояснительных материалах.

Реклама

Правительство России ранее уже говорило, что МРОТ окажется выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%. Об этом напомнило РИА «Новости».

Реклама

Также Путин подписал закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2023 года устанавливается в размере 264 месяцев. Кроме того, президент РФ подписал закон, который обеспечивает страховую поддержку зерновой сделки.