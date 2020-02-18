Предложение не отключать воду и свет за долги раскритиковали. Коммунальщики и так «огребают по полной»
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина во время беседы с «360» раскрыла секрет «нового» предложения депутатов по должникам.
«Никакие услуги ЖКХ у граждан и не отключались все это время. Посмотрите сами: как можно отключить услуги, которые поставляются по центральным коммуникациям? Нереально! Никто и никогда вам не ограничит и не отключит отопление. Могут перекрыть горячую воду, но делать этого зимой никто не будет. Жэкэхашники огребут за это по полной программе», — заявила Москвина.
Собеседница добавила, что с электроэнергией то же самое. Если что-то должнику отключить полностью, то работники ЖКХ «умоются кровавыми слезами». Остаются только заглушки в канализацию.
«Предложение от законодателя, который занимается здравоохранением, выглядит странным. Не совсем понятно, почему мы говорим не об аптеках (с автором инициативы — депутатом-врачом Алексеем Куринным — прим. ред.), а о жилищно-коммунальном хозяйстве. Пустота все это… Псевдозащита человечества», — подытожила Москвина.
Ранее депутат Алексей Куринный предложил запретить отключение коммунальных услуг должникам. Эту идею поддержали в Правовом управлении нижней палаты Госдумы. Инициатива пришлась по душе и некоторым членам профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ.