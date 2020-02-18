Предложение не отключать воду и свет за долги раскритиковали. Коммунальщики и так «огребают по полной»

Услуги ЖКХ должникам никто не отключал и раньше. В большинстве случаев это невозможно технически, так как их поставляют по центральным коммуникациям. Можно только канализацию перекрыть. Если квартиру, например, полностью обесточить, то коммунальщики «огребут по полной».

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина во время беседы с «360» раскрыла секрет «нового» предложения депутатов по должникам.

«Никакие услуги ЖКХ у граждан и не отключались все это время. Посмотрите сами: как можно отключить услуги, которые поставляются по центральным коммуникациям? Нереально! Никто и никогда вам не ограничит и не отключит отопление. Могут перекрыть горячую воду, но делать этого зимой никто не будет. Жэкэхашники огребут за это по полной программе», — заявила Москвина.

Собеседница добавила, что с электроэнергией то же самое. Если что-то должнику отключить полностью, то работники ЖКХ «умоются кровавыми слезами». Остаются только заглушки в канализацию.

«Предложение от законодателя, который занимается здравоохранением, выглядит странным. Не совсем понятно, почему мы говорим не об аптеках (с автором инициативы — депутатом-врачом Алексеем Куринным — прим. ред.), а о жилищно-коммунальном хозяйстве. Пустота все это… Псевдозащита человечества», — подытожила Москвина.

Ранее депутат Алексей Куринный предложил запретить отключение коммунальных услуг должникам. Эту идею поддержали в Правовом управлении нижней палаты Госдумы. Инициатива пришлась по душе и некоторым членам профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ.