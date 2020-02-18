В Госдуме предложили не отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная дума поддержала идею запретить отключать услуги ЖКХ тем, кто задолжал по платежам. Люди смогут пользоваться водой, электричеством и газом.

Как написала газета «Известия», инициаторам законопроекта выступил депутат Алексей Куринный. Речь идет о поправках в 157-ю статью Жилищного кодекса. Согласно им, поставляющие коммунальные услуги компании не смогут отключать воду, электричество или газ, если за них накопились долги.

Госдума собирается рассмотреть законопроект, которые уже поддержало Правовое управление нижней палаты, а также некоторые члены профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ, а также во фракциях ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.

При этом члены «Единой России» признают, что проблема стоит достаточно остро, но пока воздерживаются от положительных комментариев, ссылаясь на то, что нужно внимательно изучить документ.

Многие эксперты считают, что проблема требует решения из-за того, что при отключении страдают и те граждане, которые вовремя оплачивают счета. При этом процент граждан-должников ЖКХ невелик.