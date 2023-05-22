Общество 22 мая 2023, 13:01 Идею о введении шестидневной рабочей недели в России оценили в Госдуме Депутат Бессараб исключила введение шестидневной рабочей недели в России РИА «Новости»

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Переход России на шестидневную рабочую неделю невозможен. На это в беседе с Lenta.ru указала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Сегодня это невозможно. В этом нет никакого смысла. Предложение о переходе на новый формат рабочей недели недальновидное и непродуманное. У нас половина экономики является частным сектором, который проблемы специальной операции никак не решит», — сказала она.

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Бессараб отметила, что в стране многое изменилось по сравнению с периодом Великой Отечественной войны.

«Тогда это было актуально, поскольку вся страна трудилась у станков, создавая оружие и снаряды. Подобные идеи приносят вред ассоциации, так как являются приятным сообщением для врагов России», — добавила она.

Предложение о введении шестидневной рабочей недели в России ранее выдвинула Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы отметили, что нововведение поможет в реализации обозначенных президентом России Владимиром Путиным задач, а также повысит прочность отечественной экономики.

Пятидневную рабочую неделю ввели на территории России в 1967 году.