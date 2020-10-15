Идея тьюторства в Москве вызвала споры в учительской среде

В столичных школах сочли удачным решение заменить пожилых учителей студентами и выпускниками педагогических вузов. Эксперты отнеслись к такой попытке защитить сотрудников сферы образования от коронавируса с сомнением.

Работникам школ не кажется, что с молодыми педагогами эффекты и результаты обучения будут хуже, сообщил сайт РБК. Студентов направят из двух столичных педагогических университетов с «совершенно потрясающей» системой подготовки. Кроме того, учащиеся вузов систематически проходят практику в школах.

«Они не просто смотрят на уроки и уходят, но системно, в течение всего курса, занимаются в школах. Поэтому я не думаю, что будет понижение в результатах», — сказал учитель истории и обществознания школы № 9 в Химках, призер конкурса «Учитель года — 2018» Григорий Назаров.

У педагогов возникают опасения, но не насчет самого предложения о тьюторстве, а о его реализации. В школах появится много новых людей, и студентам понадобится время на адаптацию. В остальном «идея здравая»: нагрузка на учителей в школах, особенно в условиях дистанционного образования, возрастает. В учебных заведениях готовы помочь тьюторам освоиться.

«Это не будут толпы студентов: по заказу школы, если есть такая необходимость, такие ребята будут приходить и сопровождать процесс на уроке, который дистанционно ведет пожилой учитель, или учитель, который заболел», — пояснил директор столичной школы № 109 и заслуженный учитель Евгений Ямбург.

Эксперты и представители профсоюзов настроены не так оптимистично. Они считают, что из-за тьюторства качество преподавания все же пострадает. Однако, признают, специалисты другого выхода просто нет. Риски действительно есть, но справиться с ними можно.

«Решение принято не от хорошей жизни, как вынужденное, но оно разумно. Особенно если эти молодые люди, которые придут, получат поддержку опытных коллег», — заметил руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

Пока не совсем ясно, в чем будет заключаться роль учителей и тьюторов, и кто из них будет ответственен за происходящее на уроке. С юридической стороны тоже возникают вопросы, в том числе и насчет выплаты заработных плат студентам.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что пожилых преподавателей и педагогов с хроническими заболеваниями в столичных школах временно заменят студенты и выпускники педагогических вузов. Это сделано, чтобы защитить старшее поколение учителей от риска заражения коронавирусом.