Пожилых педагогов Москвы подменят студенты-тьюторы. Как это скажется на учебе?

Из-за коронавируса в московских школах появятся тьюторы. Учителей старшего возраста заменят студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные преподаватели будут дистанционно контролировать работу своих молодых коллег. Рассказываем, как это скажется на качестве столичного образования.

В ближайшие две-три недели в некоторых классах московских школ появятся тьюторы. Ими станут студенты и выпускники педагогических вузов, которые временно заменят пожилых учителей и педагогов с хроническими заболеваниями. По статистике, учащиеся старшей и средней школ чаще младшеклашек болеют COVID-19, пояснил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — добавил Собянин.

Лучше общей удаленки

В ряде педагогических вузов ранее уже проводили эксперименты, когда пожилые преподаватели удаленно вели занятия для находящихся в аудиториях вузов. Система неплохо себя зарекомендовала, сообщил «360» зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев. Благодаря техническим специалистам и студентам старших курсов образовательный процесс остался на достаточно высоком уровне.

«Мы выступаем против введения дистанционного образования как в Москве, так и по всей России. На данный момент дистанционные технологии не готовы для того, чтобы дать необходимые школьникам и студентам знания. А такой формат взаимодействия — один из выходов из сложившейся ситуации», — пояснил Зайцев.

Как отметил депутат, качество обучения несколько снизится. Педагоги в возрасте обладают богатейшими опытом и знаниями. Работать дистанционно многим из них будет тяжело — не все пожилые люди хорошо владеют компьютером. Но они смогут контролировать работу молодых коллег. Поэтому в качестве временного такой формат образования гораздо лучше, чем если бы всех школьников отправили учиться по домам.

«Дополнительная нагрузка на старшее поколение, безусловно, будет. Но это решение правительства Москвы — вынужденная мера. Если этот процесс будет в течение недели-двух, то есть непостоянный, то это контролируемая ситуация. Но если вдруг тенденция продолжится, мы будем препятствовать подобным процессам в российском образовании», — заключил депутат.

Ассистент-посредник

Заслуженный учитель России, член-корреспондент РАО, директор Центра образования №109 Евгений Ямбург поддерживает решение столичного правительства. Оно станет наилучшим выходом из сложившейся из-за коронавируса ситуации.

«Это не значит, что стада [по школам] ходить будут. Мобилизуют студентов педуниверситетов, студентов педколледжей, педагогов дополнительного образования. И по мере надобности школы будут с ними связываться, если такая необходимость возникает. У меня, например, такой необходимости нет. А где возникла, можно на практику взять [студента]», — сказал Ямбург.

Заменять опытных педагогов, по его словам, никто не будет. Студенты будут своего рода ассистентами, посредниками между учителями на удаленке и школьниками. Поэтому никакого вреда для учебного процесса от этого не будет. А студенты к тому же смогут освоить не только теорию, но и практику.

Сохранить права

В целом для учителей время каникул остается рабочим. В эти недели они будут заниматься составлением учебных планов, домашних заданий и совершенствованием материалов к урокам, пояснила «360» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Лариса Тутова.

«Мое отношение к предложенному сценарию весьма неоднозначно. Если у учителей сохранятся зарплаты, то их права нарушены не будут. При этом выход на замену студентов считаю маловероятным. Неясно, какие студенты пойдут в школу вот так работать по непонятному сценарию и в свободное от учебы время», — добавила Тутова.

Пока очевидно, считает парламентарий, что студентам эта замена не даст возможности качественно доучиться, а школьникам это замещение пожилых учителей, которых в школах порядка 60%, вряд ли сможет дать качественную подготовку к экзаменам.