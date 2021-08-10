Приносить бидоны и сдавать бутылки: в России предложили вернуть личную и возвратную тару

Союз потребителей предложил вернуть в обращение многоразовую тару покупателей — например, бидоны для молока. С документом, который направили в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что Минприроды предлагает расширить утилизацию упаковки. Из-за этого затраты производителей начнут расти. Соответственно, вырастут и цены. Чтобы это минимизировать, предлагается ввести в оборот собственную тару людей.

Речь идет, в том числе, и о знаменитых советских бидонах, в которых покупатели приносили домой молоко. Можно приносить свою упаковку, чтобы купить сметану, творог и другие продукты. Вырастут продажи наразвес и в розлив, что может быть выгодно некоторым производителям.

Кроме того, можно задуматься и о многоразовой возвратной таре. Опять же, вспоминается советских опыт, когда бутылки можно было сдать производителю и получить на это деньги. Эта система по-прежнему существует во многих европейских странах. Например, в Германии бутылки можно сдать в специальные фандоматы. Они находятся в магазинах, и после сдачи бутылки можно получить скидку на новые покупки или купон на некую сумму.

Ранее в Минприроды опровергло сообщения о том, что якобы в России возникает дефицит продуктов. Там заверили, что ни о какой нехватке речь в ближайшее время не пойдет.