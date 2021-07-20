Минприроды опровергло дефицит товаров в магазинах

Министерство экологии и природных ресурсов РФ опровергло дефицит товаров в магазинах. Реализация новой Концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах. Ведомство призвало ассоциации АКОРТ, АКИТ и РАТЭК не манипулировать общественным мнением. По словам представителей российского правительства, никакой речи о дефиците товаров в магазинах не идет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет. Минприроды призвало не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее ритейлеры заявили в СМИ, что создание реестра упаковки и утилизации якобы может привести к пустым полкам в магазинах. Однако, как Российский экологический оператор, так и федеральное правительство данную информацию опровергли.

«Никакого риска пустых полок нет. Для производителей и импортеров внесение информации в систему (не приведет к дополнительным издержкам, — утверждает глава РЭО. — Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему», — заявил РБК глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что цифровизация систем обращения с ТКО — это международная практика. При этом РЭО уже самостоятельно начал формировать соответствующий реестр, разослав несколько тысяч запросов утилизаторам.

Позиция ассоциаций, представленная в СМИ похожа на попытку повлиять на принятие ключевых для государства решений ради собственной выгоды, считают эксперты отрасли. Такое мнение выразил в частности глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Такая позиция напоминает попытку ухода от ответственности, которую производители обязаны нести за упаковку, выпущенную в оборот. „Намусорил — убери“, — эта позиция была неоднократно озвучена президентом. Кроме того, бизнес таким подходом дискредитирует саму идею РОП в нашей стране», — заявил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.