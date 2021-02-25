Хулиган сел на голову памятника Высоцкому во Владивостоке

Полиция ищет молодого человека, который сел на голову памятника Владимиру Высоцкому во Владивостоке. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого драматического театра имени Максима Горького», — заявили РИА «Новости» в ведомстве.

Полиция начала проверку после того, как в соцсетях и СМИ появились фотографии молодого человека верхом на памятнике Высоцкому. Парня фотографировал его друг. Все происходило в сквере у театра имени Максима Горького во Владивостоке.

Высоцкий изображен сидящим на ступеньках с гитарой в руках. Эту скульптурную композицию назвали «поющей», поскольку рядом установлена музыкальная аппаратура. Круглосуточно из нее звучат песни музыканта, уточнил телеканал РЕН ТВ.

Тем временем в Москве продолжается голосование по вопросу о том, кому установят памятник на Лубянской площади. Горожане могут отдать свой голос за одного из двух человек, вошедших в историю страны. Это Александр Невский и Феликс Дзержинский.