Более 70 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

На сайте «Активный гражданин» полным ходом идет голосование за установку памятника на Лубянской площади. Более 70 тысяч москвичей приняли участие в опросе за первые несколько часов.

Голосование началось 25 февраля в 10:00. Оно продлится до 5 марта.

По данным сайта на 12:31, более 53% участников проголосовали за установку памятника Александру Невскому. Около 47% заявили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.

Перед официальном голосование несколько опросов было проведено в Telegram и «ВКонтакте». Результаты во «ВКонтакте» выглядят так: 44,72% соотечественников не захотели видеть монумент в центре Москвы, установку памятника Александру Невскому поддержали 19,88%, а Дзержинскому — 18,63%.

В мессенджере 31% опрошенных ответили, что памятники не нужны, за Невского проголосовали 27%, а за Дзержинского — 20%.

Вопрос об установке памятника на Лубянке был вновь поднят в феврале 2021 года. С инициативой восстановить на площади памятник Дзержинскому выступили Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие писатели. Вернуть памятник также призвало руководство «Офицеров России».