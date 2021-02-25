facebook_pixel
    25 февраля 2021, 13:58

    Более 70 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

    Анастасия Калинина

    На сайте «Активный гражданин» полным ходом идет голосование за установку памятника на Лубянской площади. Более 70 тысяч москвичей приняли участие в опросе за первые несколько часов.

    Более 70 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

    Голосование началось 25 февраля в 10:00. Оно продлится до 5 марта.

    По данным сайта на 12:31, более 53% участников проголосовали за установку памятника Александру Невскому. Около 47% заявили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому.

    Перед официальном голосование несколько опросов было проведено в Telegram и «ВКонтакте». Результаты во «ВКонтакте» выглядят так: 44,72% соотечественников не захотели видеть монумент в центре Москвы, установку памятника Александру Невскому поддержали 19,88%, а Дзержинскому — 18,63%.

    В мессенджере 31% опрошенных ответили, что памятники не нужны, за Невского проголосовали 27%, а за Дзержинского — 20%.

    Вопрос об установке памятника на Лубянке был вновь поднят в феврале 2021 года. С инициативой восстановить на площади памятник Дзержинскому выступили Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие писатели. Вернуть памятник также призвало руководство «Офицеров России».